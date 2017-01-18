25% читателей считают, что дебютный титул на ТБШ раньше других выиграет Плишкова

«Чемпионат» подводит итоги опроса, в котором интересовался мнением читателей о том, кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других. 25% пользователей проголосовали за чешку Каролину Плишкову.
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других?
— Каролина Плишкова — 835 (25%).
— Симона Халеп — 513 (15%).
— Агнешка Радваньска — 470 (14%).
— Дарья Касаткина — 368 (11%).
— Элина Свитолина — 254 (8%).
— Доминика Цибулкова — 228 (7%).
— Йоханна Конта — 158 (5%).
— Мэдисон Кис — 115 (3%).
— Елена Веснина — 76 (2%).
— Анастасия Павлюченкова — 62 (2%).
— Екатерина Макарова — 60 (2%).
— другая теннисистка — 230 (7%).
Всего участие в голосовании приняли 3369 человек.