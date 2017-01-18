В. Уильямс: вопросы о возрасте утомляют, но это лишь крошечная часть моей жизни

Американка Винус Уильямс после победы над швейцаркой Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:2 во втором круге Открытого чемпионата Австралии прокомментировала ход встречи.
«Сегодня был хороший день, не такой жаркий, как накануне. Я рада, что достаточно быстро победила и вышла в следующий круг. Я ничего не знаю об Инъин Дуань, с которой буду играть в следующем круге, никогда не видела её игру. Я постараюсь посмотреть на её игру на разминке и сделать какие-то выводы.
Устала ли я от вопросов о возрасте и дате завершения карьеры? Это утомляет, но интервью — крошечная часть моей жизни, а главное — матчи и победы», — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт турнира.