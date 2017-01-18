Мугуруса: перед матчем с Кроуфорд у меня были опасения на счёт своего здоровья

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая американку Саманту Кроуфорд со счётом 7:5, 6:4 во втором круге Australian Open, призналась, что успех дался ей непросто.
«Я чувствовала себя гораздо лучше, чем в первом матче. Надеюсь, время поможет мне лучше подготовиться к следующей встрече. Матч получился тяжёлым, у меня были опасения в связи со своим здоровьем, но я смогла показать свой теннис и добиться важной победы.
Я получила уверенность после этих двух побед, но каждый поединок отличается от предыдущего. Сейчас я просто радуюсь, что прошла дальше, и с нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.