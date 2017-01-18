Томич: не помню своих слов о том, что Эванс не достоин тренироваться со мной

Австралиец Бернард Томич поделился впечатлениями от победы над доминиканцем Виктором Эстрельей-Бургосом со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
«Это был трудный матч. Нам пришлось играть в жёстких условиях. Корты были медленными, а воздух достаточно быстрым, так как не было сильной жары. Виктор играл удивительно и вполне мог перевести матч в пятый сет. А там неизвестно, кто бы добился успеха. Вообще, Эстрелья-Бургос мой хороший друг, мы с ним много общаемся, тренируемся и играем. Он из маленькой страны, но делает для своей родины очень много.
После поражения Чилича я не почувствовал облегчения, потому что Эванс сейчас на подъёме. Только что он дошёл до финала в Сиднее и полностью заслужил выход в третий круг. Я два года назад сказал, что он недостаточно хорош, чтобы со мной тренироваться? Не помню такого. Даже если такое и было, то это уже в прошлом. Мы с ним отлично общаемся, у нас нет никаких проблем», — приводит слова Томича официальный сайт турнира.