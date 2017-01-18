М. Зверев: думал, матч с Иснером продлится не дольше четырёх сетов

Немец Миша Зверев, победивший во втором круге Открытого чемпионата Австралии американца Джона Иснера со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7, рассказал, что помогло ему добиться волевого успеха.
«Вчера я несколько раз обновлял страницу со счётом матча Карловича и Себальоса, потому что не мог поверить своим глазам. При этом я был уверен, что со мной такого не произойдёт. Я думал, что поединок продлится три-четыре сета, но в теннисе всё всегда не так, как ты предполагаешь. Я чувствовал себя странно и временами даже не знал, какой счёт. Когда я отыграл матчбол в четвёртом сете, я даже не знал, что это матчбол. Думаю, это помогло мне не занервничать, а продолжить играть.
Я всё время смотрел на свой бокс. Все нервничали, но только моя мама постоянно улыбалась и смеялась. Она оптимистка. Это очень помогло мне», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.