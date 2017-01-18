Штепанек: вся Чехия готова помочь Квитовой обрести чувство безопасности

Чехпризнался, что переживает за психологическое состояние своей соотечественницы и бывшей девушки, подвергшейся нападению вооружённого грабителя в своё доме 22 декабря.«Думаю, вся страна готова помочь ей, чтобы она вновь почувствовала себя в безопасности. Я навещал её, она была в хорошем настроении, но одно дело — это то, что вы показываете окружающим, а другое — внутреннее состояние. Думаю, ей сейчас будет трудно оставаться в одиночестве. Я считаю, что если полиция поймает парня, который это сделал, то ей станет легче», — приводит слова Штепанека USA Today.