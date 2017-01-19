Эванс: победа над Чиличем — самая большая в моей карьере

Британец Даниэль Эванс прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 3:6, 7:5, 6:3, 6:3 во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
«Мне потребовалось время, чтобы войти в матч, потому что я был поражён силой ударов Марина. Но постепенно я приспособился и с тех пор показывал хороший теннис. Думаю, это самая большая победа в моей карьере, учитывая, что она достигнута в пятисетовом формате. На прошлой неделе я победил Тима, но в матче из трёх сетов. Я очень доволен своей игрой, особенно в концовке встречи», — приводит слова Эванса официальный сайт турнира.