Макарова прошла в третий круг Australian Open на отказе Эррани

Россиянка Екатерина Макарова стала участницей третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Во втором круге Екатерина нанесла поражение итальянке Саре Эррани, которая снялась с турнира при счёте 6:2, 3:2 в пользу Макаровой.
Матч длился 1 час 5 минут, и за это время россиянка дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и взяла 5 подач соперницы. Итальянка не сделала ни одного эйса, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.
Далее Макарова встретится с победительницей пары Доминика Цибулкова (Словакия) — Се Шувэй (Китай).