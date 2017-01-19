Веснина пробилась в третий раунд Australian Open — 2017

Россиянка Елена Веснина (14) вышла в третий круг Australian Open — 2017. На стадии второго раунда она обыграла теннисистку из Люксембурга Мэнди Минеллу — 6:3, 6:3.
Поединок длился 1 час 20 минут. На счету Весниной 3 эйса, 24 виннера, 1 двойная и 28 невынужденных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Минелла подала навылет 1 раз, заработала 11 виннеров, совершила 4 двойные и 29 невынужденных ошибок и использовала 1 брейковый шанс из 3.
Следующей соперницей Весниной будет победительница пары Дженнифер Брэйди (США, Q) — Хитер Уотсон (Великобритания).