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Хачанов и Кузнецов победили на старте Australian Open — 2017 в паре

19 января 2017, четверг. 07:14. Теннис
Россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов вышли во второй круг Australian Open — 2017 в парном разряде. В матче первого раунда они обыграли израильтянина Джонатана Эрлиха и американца Скотта Липски — 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 15 минут. Хачанов и Кузнецов подали 5 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и использовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эрлиха и Липски 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала турнира россияне сыграют либо с парой Сэм Куэрри/Дональд Янг (США), либо с тандемом Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия, 2).
Australian Open 2017 . 1-й круг
19 января 2017 года, четверг. 05:50 МСК
Джонатан
Эрлих
Скотт
Липски
Карен
Хачанов
Андрей
Кузнецов
4:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кузнецов Карен Хачанов Australian Open
Новости. Теннис
19 января 2017, четверг
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