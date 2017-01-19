Хачанов и Кузнецов победили на старте Australian Open — 2017 в паре

Россияневышли во второй круг Australian Open — 2017 в парном разряде. В матче первого раунда они обыграли израильтянина Джонатана Эрлиха и американца Скотта Липски — 6:4, 6:4.Поединок продолжался 1 час 15 минут. Хачанов и Кузнецов подали 5 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и использовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эрлиха и Липски 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.За выход в 1/8 финала турнира россияне сыграют либо с парой Сэм Куэрри/Дональд Янг (США), либо с тандемом Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия, 2).