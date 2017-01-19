Павлюченкова и Бабош с победы стартовали на Australian Open в парном разряде

Россиянкаи венгеркавышли во второй круг Australian Open в парном разряде. В стартовом матче на турнире они обыграли румынку Сорану Кырстю и немку Карину Виттёфт — 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 20 минут. Павлюченкова и Бабош подали 1 эйс, совершили 3 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Кырсти и Виттёфт 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт.За выход в третий круг Павлюченкова и Бабош сыграют с парой Татьяна Мария (Германия)/Полин Парментье (Франция).