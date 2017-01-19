Джокович: Истомин сыграл выше своего привычного уровня. Я ничего не мог поделать

Серб Новак Джокович прокомментировал своё поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии от представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.
«Денис сумел прибавить, он играл агрессивно. Он выполнял отличные, точные подачи. Я ничего не мог поделать. Конечно, я недоволен своим выступлением. Остаётся лишь поздравить соперника.
Это был один из тех дней, когда ты не чувствуешь себя лучшим образом на корте, не можешь найти свой ритм, а твой соперник отлично чувствует мяч. Это спорт.
Казалось, что в третьем сете всё было комфортно. В начале четвёртого сета у меня был брейк-пойнт, но я ошибся в простом ударе с форхенда. Тогда ход матча изменился. Может, я мог что-то предпринять в концовке четвёртого сета. Но чистых шансов у меня не было, если честно. Когда было нужно, Истомин выполнял мощные подачи и играл здорово.
Недооценка соперника? Я никогда этого не делаю вне зависимости от турнира или его стадии. Я стараюсь играть как можно лучше и всех уважаю. Денис сыграл выше своего привычного уровня. У него сегодня всё сложилось. Он заслужил победу», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.