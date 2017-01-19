15 эйсов помогли С. Уильямс победить Шафаржову во втором круге Australian Open

Американка Серена Уильямс (2) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв чешку Люси Шафаржову со счётом 6:3, 6:4. Вторая ракетка мира 15 раз подала навылет, активно выиграла 35 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету Люси 8 эйсов, 24 виннера и 16 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — С. Уильямс на Australian Open.
За выход в четвёртый круг Уильямс поспорит со своей соотечественницей Николь Гиббз.