Истомин: назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я обыграю Новака

Представитель Узбекистана Денис Истомин поделился впечатлениями после победы над сербом Новаком Джоковичем во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
«Это нечто нереальное. Обыграть Новака в пяти сетах — это потрясающая победа. Я всё ещё ощущаю небольшую усталость. Я не ожидал того, что буду делать сейчас и что делал на корте. Я доволен своей игрой. Сейчас просто устал. Я не думаю, о том, что обыграл вторую ракетку мира.
Если не верить в то, что у тебя есть шансы на победу, то нет смысла выходить на корт. Конечно, я также упорно работал, старался играть как можно лучше. Сегодня у меня всё получилось.
Был ли момент, когда я подумал, что могу победить? Думаю, только когда игра закончилась. С Новаком никогда не знаешь, что случится. Даже при 40:0 или 40:15 на своей подаче победа ещё не одержана. Нужно было сохранять концентрацию до конца.
Если бы перед турниром мне сказали, что я обыграю Новака, я бы назвал этого человека сумасшедшим. Особенно если бы сказали, что выиграю в пяти сетах. Невозможно было представить, что я выдержу пять сетов в матче с Новаком физически и психологически. Но мне это удалось», — цитирует Истомина официальный сайт турнира.