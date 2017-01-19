С. Уильямс попросила журналиста извиниться за критику её игры

Американка Серена Уильямс, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата Австралии чешку Люси Шафаржову со счётом 6:3, 6:4, на пресс-конференции попросила извиниться журналиста, который назвал её игру «неровной».
«Думаю, это очень негативное замечание. Вы серьёзно? Если это ваше наблюдение, то вам нужно было быть там. Это были не очень добрые слова, вы должны извиниться. Хотите извиниться?» — спросила Серена.
Журналист ответил: «Да, прошу прощения».
В ответ на это Серена сказала: «Большое спасибо. Это была прекрасная игра. Я играла отлично. Люси — бывший игрок топ-10. В последний раз мы встречались в финале турнира „Большого шлема“. Это был непростой матч. Шафаржова отличная теннисистка. Мне нужно было делать нечто большее, поэтому и ошибок было больше. В целом мы обе сыграли очень хорошо».