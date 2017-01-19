Раонич: с утра почувствовал недомогание и принял препараты от гриппа

Канадец Милош Раонич поделился впечатлениями от победы над Жилем Мюллером из Люксембурга со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
«Я играл хорошо, достаточно эффективно, сделал несколько брейков и добился успеха в трудных ситуациях. Я иногда разговариваю с собой и даже кричу, потому что хочу заставить себя играть на максимуме.
Два дня назад, после первого матча я начал кашлять, но вчера всё было нормально, я тренировался и не чувствовал недомогания. А с утра мне было нехорошо, я принял разрешённые препараты от гриппа и не тренировался с утра, а сразу вышел на корт. Я очень рад, что справился с этим испытанием. Надеюсь, к следующему поединку мне станет лучше», — приводит слова Раонича официальный сайт турнира.