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Опубликован видеообзор матча Джокович — Истомин и интервью теннисистов
19 января 2017, четверг. 19:00.
Теннис
Официальный канал
Открытого чемпионата Австралии
представил видеообзор матча второго круга мужского одиночного разряда, в котором серб
Новак Джокович
уступил узбекистанцу
Денису Истомину
со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.
Кроме того, доступны видеозапись интервью с Денисом Истоминым.
Фрагмент пресс-конференции Джоковича вы можете посмотреть ниже:
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Денис Истомин
Новак Джокович
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