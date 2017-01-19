Надаль: А. Зверев способен и выиграть ТБШ, и стать первой ракеткой мира

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над киприотом Маркосом Багдатисом со счётом 6:3, 6:1, 6:3 во втором круге Australian Open, а также рассказал об ожиданиях от встречи с немцем Александром Зверевым.
«Я удовлетворён собой, потому что победил сильного соперника в трёх партиях. Я мог бы сделать меньше невынужденных ошибок, но в целом всё сложилось хорошо, особенно я доволен своей подачей. Также здорово, что я создал много шансов на приёме в матче с теннисистом, обладающим мощной подачей. По ходу поединка я добавлял, потому что условия сильно отличались от тех, что были в моей первой встрече здесь, так что потребовалось время на адаптацию.
Зверев уже является одним из лучших теннисистов мира. Я не сомневаюсь в его потенциале. Если он продолжит развиваться в выбранном направлении, то способен и победить на турнире „Большого шлема“, и стать первой ракеткой мира. Так что я с нетерпением жду нашей встречи», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.