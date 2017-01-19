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Хенман: поражение Джоковича даёт отличную возможность Маррею

19 января 2017, четверг. 20:29. Теннис
Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенман прокомментировал поражение серба Новака Джоковича от узбекистанца Дениса Истомина во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Это большой сюрприз. Новак был очень стабилен на крупных турнирах и выиграл четыре подряд соревнования „Большого шлема“. Конечно, никто не ожидает такого рода результатов, но это ещё раз показывает, сколько много сильных игроков в АТР.

Это отличная возможность для Маррея впервые выиграть Australian Open после пяти поражений в финалах. Но ему надо сосредоточиться на своей игре. Энди пока нельзя думать о финале, потому что раз проиграл Новак, то такое может случиться с кем угодно», — приводит слова Хенмана Sport 360.
Источник: Sport360 Сообщить об ошибке
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Новак Джокович Энди Маррей
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