Конта: матч с Сереной Уильямс может стать потрясающим вызовом для меня

Британка Йоханна Конта, переигравшая во втором круге Открытого чемпионата Австралии японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:2, рассказала о своих эмоциях от достигнутого успеха.
«Я очень рада, что прошла через этот матч, потому что играла с Наоми раньше, и у нас было два упорных сета. Она отлично подаёт и сильно бьёт по мячу. Я смогла хорошо подавать, что помогло мне контролировать ход геймов на своей подаче и сосредоточиться на приёме.
Я могу сыграть с Сереной Уильямс в четвертьфинале? До четвертьфинала предстоит ещё два матча, много тенниса. Здесь каждая соперница сильна и может преподнести сюрприз. Это был бы потрясающий вызов для меня, так что я буду делать всё, чтобы добраться до этой стадии», — приводит слова Конты официальный сайт турнира.