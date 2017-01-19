Джокович: причина поражения в психологии? Делайте выводы сами

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович после поражения от узбекистанца Дениса Истомина со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 во втором круге Australian Open признался, что причина поражения лежит в области психологии.
«Не думаю, что дело в физическом состоянии. В пятом сете после 4,5 часов игры мы оба выглядели хорошо в физическом плане и не слишком устали. Это была игра в теннис, когда один парень оказался сильнее другого. Дело в психологии? Делайте выводы сами.
Что касается уроков, то надо извлекать уроки из каждой тренировки и каждого матча, а не только из поражений», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.