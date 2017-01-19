А. Зверев: приятно слышать комплимент от таких легенд тенниса, как Надаль

Немец Александр Зверев, которому в третьем круге Открытого чемпионата Австралии предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, рассказал, каково ему слышать высокие отзывы о своей игре от лидеров АТР, включая будущего оппонента.
«Я отвечал на этот вопрос уже более 20 раз. Конечно, приятно и здорово слышать от таких легенд тенниса, как Надаль, слова о том, что я могу стать хорошим теннисистом в будущем. С другой стороны, я знаю, что по-прежнему должен развиваться и много работать, чтобы играть с ним на одном уровне. Уверен, что матч с Рафой получится интересным и зрелищным, так что жду его с нетерпением», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.