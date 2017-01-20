Павлюченкова: знала, что со Свитолиной будет тяжело, она сражается за каждый мяч

Российская теннисисткапрокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.«Я, конечно, подустала, не буду вас обманывать. Я знала, что со Свитолиной будет тяжело. Она сражается за каждый мяч при любом счёте», — отметила Павлюченкова после матча.В четвёртом раунде Павлюченкова может встретиться со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, которая в данный момент продолжает борьбу с сербкой Еленой Янкович.