Расселл Кроу в «твиттере» обратился к Кристине Плишковой

Знаменитый киноактёр, лауреат премии «Оскар» 2001 года Расселл Кроу в своём «твиттере» неожиданно обратился к чешской теннисистке Кристине Плишковой, которая в третьем круге Открытого чемпионата Австралии проиграла немке Анжелике Кербер со счётом 0:6, 4:6. Поклонники актёра предполагают, что Кроу по ошибке обратился к Кристине вместо её сестры Каролины Плишковой, занимающей пятую строчку в рейтинге WTA.
«Кристина Плишкова, ты будешь чемпионкой, если решить ею стать. Ты сильнее, чем сама осознаёшь. Сила и честь», — написал Кроу.