Кербер: думаю, я нашла свой ритм на Australian Open

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер, обыгравшая в третьем круге Australian Open чешку Кристину Плишкову со счётом 6:0, 6:4, поделилась впечатлениями после окончания поединка и оценила свою следующую соперницу — американку Коко Вандевеге.
«Матч получился прекрасным. Я отлично себя чувствовала с первого розыгрыша, но в любом случае противостоять таким соперницам, как Кристина, непросто. Она очень мощно подаёт, так что нужно возвращать множество мячей на её половину, хорошо двигаться и действовать активно. Я осталась довольна своей игрой.
Мне сложно сравнить нынешнее выступление с прошлогодним. Всё совсем иначе. Я рада, что провела ещё один отличный матч и вновь вышла в четвёртый круг. С нетерпением жду следующего матча. Думаю, я нашла свой ритм.
Первая неделя состояла из взлётов и падений. Все матчи получились разными, но это и хорошо. Посмотрим, каким будет следующее испытание. Коко — сложная соперница. Думаю, матч может быть похожим на сегодняшний. Сегодня Вандевеге сыграла здорово. Я немного видела её игру. Знаю, что она также отлично подаёт. Мне нужно будет хорошо двигаться, играть агрессивно», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.