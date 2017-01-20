Вавринка: в матче с Троицки я дважды подавал на матч, такое бывает нечасто

Швейцарец Станислас Вавринка поделился впечатлениями после победы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии над сербом Виктором Троицки со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).
«Я не всё время демонстрировал свой лучший теннис, но рад, что сумел победить. Это всё, что имеет значение. В целом я набрал отличный ход. Во втором, третьем и четвёртом сетах я играл лучше. Но в таких непростых условиях нелегко было играть хорошо и найти свой ритм из-за ветра. Я рад, что прошёл дальше.
Концовка прошла в упорной борьбе. На тай-брейке было непросто. Я дважды подавал на матч, такое бывает нечасто. Но ничего страшного. Главное — я победил в четырёх сетах и всё ещё продолжаю борьбу. Я знаю, что играю всё лучше.
Противостоять Виктору непросто. У нас уже случались упорные сражения, как сегодня. В целом мне нравится играть с ним. Я могу контролировать ситуацию на корте. Если хорошо подаю, то знаю, что у меня хорошие шансы», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.