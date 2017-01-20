Маррей: вылет Джоковича для меня ничего не меняет

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии над американцем Сэмом Куэрри со счётом 6:4, 6:2, 6:4 и рассказал, как отреагировал на поражение второй ракетки мира серба Новака Джоковича от представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.
«Думаю, сегодня я справился неплохо. Начало матча было тяжёлым. Сэм сразу стал выполнять мощные подачи и играть активно. Концовка первой партии была очень важной. При счёте 4:3 у него был брейк-пойнт. Когда я сумел отыграть его, а затем сам сделал брейк, получил разряд уверенности. Я начал лучше подавать и принимать и в целом играл хорошо.
С голеностопом всё нормально. Вчера ещё побаливал, а сегодня утром были неприятные ощущения, но после пары геймов, когда я действовал немного нерешительно, я стал двигаться гораздо лучше в конце первого сета и дальше.
Вылет Новака для меня ничего не меняет. Я всё равно не мог с ним встретиться в третьем или четвёртом круге, так что не переживал по этому поводу. Конечно, если дойти до финала, то это уже будет иметь значение. Много раз я встречался с финалах именно с ним, и матчи были упорные. Я не должен был сегодня встречаться с Новаком, поэтому концентрировался на игре с Сэмом. Я вышел на матч с чистой головой и старался реализовать свой план на игру. Мне это удалось.
Конечно, поражение Джоковича стало для меня сюрпризом. Его результаты на Australian Open говорят сами за себя. Он добивался здесь невероятных успехов, и местные условия ему очень нравятся.
Может, после первой долгой партии ожидалось, что уровень игры Истомина немного упадёт. Но я не видел всей игры, лишь три-четыре розыгрыша. Не знаю, что произошло. Но был очень удивлён», — цитирует Маррея официальный сайт турнира.