Федерер уверенно победил Бердыха и сыграет с Нисикори в 1/8 финала AO

Швейцарец Роджер Федерер (17) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв чеха Томаша Бердыха (10) со счётом 6:2, 6:4, 6:4. 17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» 8 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 17 невынужденных ошибок. На счету Томаша 13 эйсов, 26 виннеров и 14 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Федерер на Australian Open.
За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с японцем Кеем Нисикори (5).