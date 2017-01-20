Федерер: я счастлив, что сыграл так. Даже сам себя удивил

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии над чехом Томашем Бердыхом со счётом 6:2, 6:4, 6:4 и оценил своего следующего соперника — японца Кея Нисикори.
«Ожидал ля я, что буду так играть? Не знаю даже, я всегда подсознательно повышал уровень игры против высоко стоящих игроков, как и сегодня против Бердыха. Смог. Ожиданий от возвращения на корт после перерыва не было, я просто тренировался, работал. Я счастлив, как всё складывается, что сыграл так и удивил даже сам себя.
За 6 месяцев я соскучился по ребятам, по турнирам, по организаторам. Рад снова всех видеть. Играть при такой публике, всё это стоило того, чтобы вернуться. Всегда приятно видеть таких зрителей, как, например, Род Лэйвер.
Что касается следующего матча, то у Кея были прекрасные последние пару сезонов, он хороший парень, так что думаю, это будет хороший матч. В любом случае я чувствую, что готов», — сказал Федерер в интервью на корте.