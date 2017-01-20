Мугуруса в двух сетах победила Севастову в третьем круге Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса (7) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (32) со счётом 6:4, 6:2. 23-летняя уроженка Каракаса 4 раза подала навылет, активно выиграла 18 очков и совершила 21 невынужденную ошибку. На счету Анастасии 3 эйса, 10 виннеров и 21 ошибка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Мугуруса на Australian Open.
Следующей соперницей Мугурусы будет румынка Сорана Кырстя.