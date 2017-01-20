Селиваненко: предсказать итог матча Кузнецова — Павлюченкова дело неблагодарное

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянок Светланы Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.
«В четвёртом круге Australian Open всё будет зависеть от психологической готовности каждой из девушек. Между ними всегда принципиальные матчи, поэтому я думаю, что пытаться что-то предсказать — дело абсолютно неблагодарное. Светлана Кузнецова сейчас находится в хорошей форме, Настя Павлюченкова тоже её обретает.
Теннисистки в WTA-туре играют между собой настолько часто, что счёт личных встреч не имеет значения, если это не 15:0. Девушки играют в разное время года, в разной физической форме и на разных покрытиях.
Конечно, хотелось бы, чтобы в следующий раунд прошли обе теннисистки. Но если бы жребий развёл Павлюченкову и Кузнецову по разным соперницам, обе могли бы не пройти дальше. Матч четвёртого круга с участием двух наших девушек – оптимальный вариант, ведь одна лучше, чем ноль. Буду болеть за обеих девушек, для Насти и Светы начало сезона уже получилось хорошим», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.