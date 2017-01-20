Бублик: моё решение выступать за Казахстан окончательно, я не вернусь

Один из самых прогрессирующих теннисистов, занимающий 207-е место в рейтинге АТР, 19-летний Александр Бублик, который, пройдя квалификацию, дошёл до второго круга Australian Open, переиграв в первом круге 16-го сеяного, француза Люку Пуи, рассказал, почему в конце 2016 года сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.
«Россия мне не помогала. К сожалению, представители федерации никак не способствовали моему прогрессу, не давали финансирования, когда оно требовалось. На одном из турниров ко мне подошёл человек из федерации тенниса Казахстана. Отвечая на его вопрос, я посетовал на пассивную деятельность ФТР. Он тогда сказал: «О'кей, я понял». Спустя два дня мне позвонили из их федерации.
Когда россияне перестанут покидать родину и принимать предложения Казахстана, Австралии и других стран? Когда в России молодым спортсменам обеспечат должное финансирование. Всё очень просто. Я больше чем уверен, что Даша Гаврилова не уехала бы в Австралию и вообще никто бы даже не подумал уезжать, если бы в родной стране о молодых кадрах заботились. У кого-то есть деньги на круглогодичные путешествия, теннисного тренера и фитнес-тренера, но далеко не у всех. Без всего этого не только прогрессировать невозможно, а вообще в теннисе делать нечего.
В прошлом году даже на турниры, проходившие в России, я вынужден был ездить в одиночестве. Сейчас же я могу в Австралию приехать с семьёй и тренером, а предсезонные сборы провести с целой командой в Майами. Разница просто колоссальная, и не только в деньгах. Мне предоставили прекрасные условия для тренировок и развития. Изменился подход: теперь людям до меня есть дело. У меня сейчас есть всё, что нужно.
Моё решение окончательно, я не вернусь. Даже если мне больше не понадобится никакого финансирования, я всё равно буду выступать за Казахстан. Они в меня поверили и помогли, когда я ещё был в третьей сотне рейтинга. Я им за это очень благодарен. И я буду выступать за сборную Казахстана, если позовут», — приводит слова Бублика «Лента.ру».