Янчук: Кузнецова должна быть в 1/8 финала АО, а для Павлюченковой это достижение

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от жеребьёвки четвёртого круга Australian Open, в котором сойдутся две российские теннисистки —«Поздравляю Анастасию Павлюченкову и Светлану Кузнецову с попаданием в четвёртый круг Australian Open, это мини-достижение. Если Кузнецова и должна быть так высоко, то Павлюченкова долго выбивалась на это место, в прежних турнирах пытаясь доказать свою силу. Раньше ей это не удавалось, а сейчас получилось.По классу игры, по спортивной части Кузнецова – фаворит. У Светланы шансы несколько предпочтительнее, но уровень у них примерно сопоставим. Здесь нет такого явного преимущества, поэтому будет борьба, но всё решат психологические моменты.Хорошо, что одна из россиянок точно будет играть в следующем круге. Место в 1/4 финала для нашей теннисистки гарантировано. Попади они на других соперниц, одна из наших могла бы пройти с большой долей вероятности, а другая – под вопросом. Поэтому российская пара в четвёртом круге – нормальный вариант», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.