ESPN уволил комментатора, произнёсшего фразу об «эффекте гориллы» Винус Уильямс

Телеканал ESPN объявил об увольнении американского комментатора, который, комментируя матч своей соотечественницысо швейцаркой, позволил себе следующее высказывание: «Винус предстаёт во всей своей красе. Она захватывает контроль и включает эффект гориллы».Изначально телеканал не стал комментировать этот инцидент, а на комментатора в Интернете обрушивался шквал критики — как, впрочем, и на сам канал. Адлер после уверил, что произнёс не слово «горилла», а слово «партизан», которое по-английски звучит почти так же — guerrilla. Впрочем, совершенно непонятно, в чём может заключаться «эффект партизана» в исполнении Винус, так что эта версия выглядит не слишком правдоподобной.