В. Уильямс: Инъин хотела выиграть и боролась до конца

Американка, разгромившая китаянкув третьем круге Australian Open 2017 со счётом 6:1, 6:0, сказала, что поединок был более упорным, чем кажется, исходя из цифр на табло.«У нас было много затяжных геймов на „больше-меньше“. Она хотела выиграть и боролась до конца. Несколько марафонских геймов оказали серьёзное влияние на ход всего матча — при 2:0 в первом сете, при 1:0 во второй партии.Она впервые играла в третьем круге турнира „Большого шлема“, получила возможность биться за выход в 1/8 в матче со столь опытным игроком, как я. Конечно, всё это давило на неё. Но она талантлива, она уже в первой сотне», — приводит слова В. Уильямс официальный сайт турнира.