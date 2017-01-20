Тарпищев: Кузнецовой не гарантирована победа в матче с Павлюченковой

Президент Федерации тенниса Россииподелился ожиданиями от поединка между россиянкамив четвёртом круге Australian Open. Встреча состоится в воскресенье, 22 января.«Кузнецовой предстоит ближайший матч играть с Павлюченковой. У этой встречи предугадать исход невозможно хотя бы по той причине, что играют теннисистки из одной страны. Да и разница в классе небольшая между Светланой и Анастасией. Всё будет зависеть от степени восстановления, поскольку обе провели тяжелейшие трёхсетовые поединки. Также большое значение будет иметь психология, но если судить с позиции качества игры, то Кузнецова действует стабильнее Павлюченковой, но это не гарантирует ей победы», — сказал Тарпищев в интервью RT.