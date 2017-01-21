Федерер: до самого конца матча я верил, что Новак переломит ход игры

Швейцарецпрокомментировал сенсационную победунад«Я совсем не ожидал такого результата. Я хорошо отношусь к Денису, он очень приятный парень. Многие игроки любят его, потому что он очень дружелюбен. Кроме того, он отличный игрок с классными ударами. Но ожидать его победы над Новаком я точно не мог.Я рад за Дениса. До самого конца матча я верил, что Новак переломит ход поединка и отыграется. Но поэтому мы и любим спорт, смотрим его, поэтому люди приходят на стадионы, включают телевизоры. Никогда не знаешь заранее, что произойдёт. Каким бы фаворитом ни был один из игроков, всегда есть вероятность сенсации. Поэтому я и сам являюсь большим фанатом спорта», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.