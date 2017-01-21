Мугуруса: я проиграла Севастовой на US Open, так что это был важный матч

Испанкапрокомментировала свою победу над латышкойв третьем круге Australian Open со счётом 6:4, 6:2.«Для меня это был важный матч. Я помню, как проиграла ей на US Open, и сейчас вышла с настроем не повторить тех ошибок. К этому поединку я подошла более готовой к борьбе и сконцентрированной. Первые геймы давались мне непросто, я допускала много ошибок, но затем разыгралась. В концовке я действовала очень хорошо», — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.