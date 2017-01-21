Нисикори: присутствие Федерера нужно всем в профессиональном туре

Японецоценил свою игру в матче со словакомв третьем круге Australian Open (6:4, 6:4, 6:4). Нисикори в шестой раз подряд добрался в Мельбурне как минимум до 1/8 финала.«Мне нравятся корты Australian Open и местные погодные условия. Кроме того, у меня здесь серьёзная группа поддержки. Замечу, что сегодня корты были медленнее обычного — очень медленными. В результате было больше затяжных розыгрышей. Думаю, мне это на руку.Следующий матч, с, точно не будет простым. Сегодня он сыграл великолепно. Я посмотрел несколько геймов, но этого хватило. В любом случае всегда здорово встретиться с ним на корте. Для меня это большой вызов. Я очень рад, что он вернулся в тур, что он полностью здоров. Он нужен нам всем в профессиональном туре. Я с нетерпением жду нашего поединка», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.