Веснина проиграла 116-й ракетке мира в третьем круге Australian Open

Россиянка Елена Веснина (14) не смогла пробиться в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она уступила американке Дженнифер Брэйди (Q), которая перед стартом турнира занимала 116-е место в рейтинге, со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Весниной 4 эйса, 22 виннера, 6 двойных и 39 невынужденных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Брэйди подала навылет 10 раз, заработала 21 виннер, допустила 1 двойную и 19 невынужденных ошибок и использовала 4 брейковых шанса из 9.
Следующей соперницей Брэйди будет победительница пары Мария Саккари (Греция) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия).