Стрыцова победила Гарсию и может сыграть с С. Уильямс на Australian Open

Чешка(16) вышла в 1/8 финала Australian Open — 2017. В матче третьего круга она обыграла француженку(21) — 6:2, 7:5.Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Стрыцова подала 4 эйса, заработала 15 виннеров, совершила 3 двойные и 15 невынужденных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Гарсии 1 эйс, 18 виннеров, 3 двойные и 35 невынужденных ошибок, а также 1 реализованный брейк-пойнт из 3.За выход в четвертьфинал Стрыцова сразится с победительницей американского дерби Николь Гиббз —(2).