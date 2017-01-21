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Павлюченкова и Бабош пробились в третий круг Australian Open в паре

21 января 2017, суббота. 06:06. Теннис
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош вышли в третий круг Australian Open — 2017 в парном разряде. В матче второго раунда они победили немку Татьяну Марию и француженку Полин Парментье — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 65 минут. Павлюченкова и Бабош подали 1 эйс, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету Марии и Парментье 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова и Бабош сыграют либо с парой Сара Эррани (Италия)/Кирстен Флипкенс (Бельгия), либо с тандемом Бетани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия, 2).
Australian Open 2017 . 2-й круг
21 января 2017 года, суббота. 04:55 МСК
Тимя
Бабош
Анастасия
Павлюченкова
Татьяна
Мария
Полин
Пармантье
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Бетани Маттек-Сэндс Люси Шафаржова Тимя Бабош Australian Open
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