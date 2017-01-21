Павлюченкова и Бабош пробились в третий круг Australian Open в паре

Россиянкаи венгеркавышли в третий круг Australian Open — 2017 в парном разряде. В матче второго раунда они победили немку Татьяну Марию и француженку Полин Парментье — 6:4, 6:2.Поединок продолжался 65 минут. Павлюченкова и Бабош подали 1 эйс, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету Марии и Парментье 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.За выход в четвертьфинал Павлюченкова и Бабош сыграют либо с парой Сара Эррани (Италия)/Кирстен Флипкенс (Бельгия), либо с тандемом Бетани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия, 2).