Гоффен обыграл Карловича на Australian Open, допустив 5 невынужденных ошибок

Бельгиец Давид Гоффен (11) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга он обыграл хорвата Иво Карловича (20) — 6:3, 6:2, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 27 минут. На счету Гоффена 3 эйса, 28 виннеров, 3 двойные и 5 невынужденных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Карлович подал навылет 25 раз, заработал 36 виннеров, совершил 3 двойные и 28 невынужденных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником Гоффена будет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 8) — Бенуа Пэр (Франция).