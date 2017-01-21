Макарова: после Олимпиады я стала просто наслаждаться теннисом

Россиянка Екатерина Макарова поделилась впечатлениями от победы над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, а также рассказала о своей мотивации.
«Я никогда раньше не побеждала Цибулкову, но дважды проигрывала ей в трёх сетах, поэтому знала, что нас ждёт сложная и долгая борьба. Она настоящий боец и всегда сражается до самого конца. При счёте 6:2, 4:0 я провела пару плохих геймов, а она прибавила и вцепилась в этот шанс. В конце второго сета и на протяжении третьего было тяжело, шла очень напряжённая борьба. Я просто рада, что смогла сохранить агрессивный стиль тенниса и добиться победы.
Раньше я играла ради Олимпиады. Я мечтала завоевать любую медаль, не важно какую. А после победы на Играх в Рио-де-Жанейро в паре с Леной Весниной я стала самым счастливым человеком в мире. Теперь я получаю удовольствие от игры, наслаждаюсь теннисом. Думаю, я буду играть ещё пару лет», — приводит слова Макаровой официальный сайт турнира.