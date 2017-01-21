Баутиста-Агут сломил сопротивление Феррера в третьем круге Australian Open

Испанец Роберто Баутиста-Агут (13) в третьем круге Australian Open оказался сильнее своего соотечественника Давида Феррера (21) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 2 минуты. 28-летний уроженец Кастельона-де-ла Планы, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, сделал 63 «виннерса», допустил 85 невынужденных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Давид активно выиграл 43 розыгрыша при 69 собственных неточностях. В его активе 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит либо с французом Жилем Симоном (25), либо с канадцем Милошем Раоничем (3).