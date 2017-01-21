Надаль: пятисетовая победа над А. Зверевым очень важна для меня

Испанец Рафаэль Надаль, переигравший в третьем круге Открытого чемпионата Австралии немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, рассказал, что помогло ему добиться успеха.
«Я очень рад, это важный результат для меня. Я проиграл пару последних пятисетовых матчей. Он сильный игрок, который уже сейчас делает на корте потрясающие вещи и входит в число сильнейших теннисистов мира. Я чувствовал себя отлично с физической точки зрения и сохранял позитивный настрой, даже когда проиграл третий сет. Я мог выиграть ту партию, но Саша прекрасно подавал. Конечно, я расстроился, но продолжал верить в победу и бороться», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.