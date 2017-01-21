Цибулкова: если бы проиграла второй сет 1:6, то чувствовала бы себя лучше

Словачка Доминика Цибулкова, уступившая в третьем круге Открытого чемпионата Австралии россиянке Екатерине Макаровой со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6, проанализировала причины постигшей её неудачи.
«Если бы я проиграла второй сет 1:6, то, возможно, чувствовала бы себя лучше. Тогда бы я могла сказать, что это просто не мой день. Но теперь я потерпела очень обидное поражение, о котором буду думать ещё несколько дней. В третьем сете я вела и чувствовала, что матч под контролем. У меня были шансы сделать брейк и выиграть матч. Я проигрывала в течение всего поединка, а затем прибавила и стала играть лучше, была близка к победе. Это очень обидное поражение», — приводит слова Цибулковой официальный сайт соревнований.