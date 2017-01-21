Конта: жду новой битвы с Макаровой

Британка Йоханна Конта после победы над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 6:3, 6:1 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга с россиянкой Екатериной Макаровой.
«У нас с Макаровой на прошлом Открытом чемпионате Австралии был сумасшедший матч, который я выиграла со счётом 8:6 в третьем сете. Это был отличный матч, но все наши поединки получаются равными и напряжёнными. Макарова победила Цибулкову, а это сделать очень непросто. Так что я с нетерпением жду новой битвы с ней. Катя любит этот турнир и всегда выступает здесь здорово», — приводит слова Конты официальный сайт турнира.