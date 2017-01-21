Остапенко: подавая на матч, очень нервничала и не могла попасть с первого мяча

Латвийская теннисистка, которая вела во встрече с чешкойсо счётом 5:2 в третьем сете и дважды не подала на матч, в итоге проиграв поединок — 8:10, рассказала, что произошло в тот момент.«Я очень нервничала, не могла попасть в корт с первой подачи. На меня дополнительно давило то, что соперница отлично подаёт. Я понимала, что будет тяжело выиграть матч, если я не возьму один из двух геймов после счёта 5:2. Не знаю, что происходило в моей голове, но было тяжело.Было очень приятно, что большая часть зрителей болела за меня. Правда, я не привыкла играть на больших стадионах, так что немного нервничала и из-за этого. Надеюсь, этот матч поможет мне набраться опыта», — приводит слова Остапенко WTA Insider.