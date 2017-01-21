Плишкова: в раздевалке Остапенко сказала мне, что занервничала, подавая на матч

Чешка, отыгравшаяся у латвийкис двух подач на матч в третьей партии, прокомментировала концовку поединка.«Разбивать ракетку было не очень-то умно, но мне нужно было что-то сделать, выпустить пар. Она была на кураже, так что у меня в тот момент было мало шансов. Поведя 5:2, она начала допускать ошибки. Я подумала, что она немного занервничала — и она сказала мне об этом в раздевалке.До счёта 5:5 я просто хорошо отподавала в одном гейме, а в остальном старалась отбивать мячи, надеясь, что она устанет и будет ошибаться. До того она играла очень агрессивно, так что у меня почти не было шансов вкладываться в удары и показывать свой привычный теннис. Она атаковала даже с приёма моей второй подачи. Так что матч получился непростым, но главное, что мне удалось победить», — приводит слова Плишковой официальный сайт турнира.